髮型師剪前座女乘客長髮　判160小時社服令

六旬髮型師在乘搭巴士期間，聲稱遭受前座女乘客的長髮滋擾，突然拿出隨身攜帶的剪髮鉸剪，剪短她的頭髮。該名髮型師早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今(25日)在‪東區裁判法院判刑。裁判官指被告余錦麟(65歲)雖有多項案底，但考慮他認罪及有悔意，加上有接受精神科治療，相信他會改過自新，決定給予機會判處160小時社會服務令，期間須定期向感化官呈交尿液樣本，以確定他沒有吸毒。被告亦在庭上承諾一定會改過及安分守己，絕不再犯事。

被告報稱在香港仔華富邨任職髮型師。案情顯示，今年1月13日早上8時半，被告獨自坐在涉案107號線城巴的上層，他聲稱前座女事主的長髮垂落至他的膝頭，令他感到滋擾，遂取出隨身攜帶的髮型鉸剪，剪去事主部分頭髮，被告後座的男乘客目睹被告剪去事主頭髮2至3次，即時質問被告及喝停他。

事主得悉事件後，看見被告將雙手藏在袋下，地上則布滿頭髮，事主問被告為何剪她的頭髮，被告說：「你啲頭髮阻住我呀！」事主其後報警。被告被捕和接受警誡後，聲稱因一時衝動犯案，並已後悔知錯。