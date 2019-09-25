長者視力差增交通意外風險　團體促提升高齡司機視覺測試

人口老化，60歲以上司機人數日益增加。護眼基金、理工大學眼科視光學院、香港執業眼科視光師協會、香港眼科視光師協會及香港隱形眼鏡學會5個眼科視光機構，關注高齡司機行車安全，指人的視力一般會在65歲開始下降，但65至70歲司機申領駕駛執照時毋須進行任何視覺檢查，造成真空期，而70歲以上司機只須提供一份由註冊醫生填寫及簽署的體格檢驗證明書，即可領取駕駛執照。團體認為，政府應提升高齡司機申請駕駛執照的視力要求，保障司機及道路安全。

運輸署數據顯示，2018年持有的士或小巴牌照的60歲以上人士佔比逾40%，去年涉及交通意外的60歲以上的士及小巴司機分別達39%及57%。而申領駕駛執照現時只規定70歲以上人士須提交醫生證明，證明可在日光下讀出距離23米處的車牌號碼，毋須檢查任何眼疾，便可申領為期3年的執照。

理大眼科視光學院高級臨床導師伍孝仁指，高齡人士視力問題不容忽視，隨年齡增長，會出現老花、白內障、青光眼、角膜及視網膜異常等。理大於2011至2016年期間，在全港21間長者中心為1774名60歲以上長者進行視力篩查，發現21.3%長者屬低視力，即視力敏銳度較正常人差。他指，海外研究顯示，視力問題增加交通風險達9%。

執業眼科視光師協會會長詹振邦認為，運輸署發出駕駛執照時，未有考慮司機的駕駛車種及接載人數，反映法例落後及要求寬鬆，惟兩次向該署反映意見仍不了了之。他指，年長人士眼疾惡化速度快，70歲以上可領取3年駕駛執照，惟期間眼疾惡化或影響駕駛，促請該署將司機視力要求與船長視力要求看齊，即分開體格及視力證明書，其中視力證明書需由眼科視光師簽發，並為所有商用車司機提供視力檢查。