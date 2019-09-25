修例風波：政府將刊憲落實措施支援中小企　料少15億收入

修訂《逃犯條例》爆發連串示威衝突，多個行業受影響。財政司司長陳茂波早前宣布推出一系列豁免政府收費措施，以支援中小企共渡難關。政府周五(27日)將於憲報刊登17項規例及1項命令，以落實有關措施，預計會令政府減少15.69億港元收入。另外，由於建造業議會建議豁免建造業人士註冊費用，該會亦預料會減少1000萬港元收入。

政府指，有關措施惠及多個行業，包括海事、物流、零售、飲食、漁農、建造，以至旅遊業等，其中大部分措施將於下月1日實施，個別部門因落實需時，會在下月21日到明年1月1日起陸續實施，有關規例將以先訂立後交上立法會會議審議的方式進行。

豁免收費項目中，有18項涉及規例修訂，實施期料維持一年。措施涵蓋多項牌照及續牌費用，其中運輸署負責的已登記商用車輛牌照費用料減少收入達5.43億港元，預計有17.74萬輛商用車輛受惠，其次為渠務署負責的工商業污水附加費亦受豁免，料明年1月1日有3萬個商戶受惠，減少收入2.48億港元。另外，屠房牌照、小販牌照、酒牌及海魚養殖業和飼義禽畜牌照等續牌費用亦會豁免。