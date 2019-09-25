借地址註冊公司後遭處方下令解散　兩人入稟申覆核

兩名在廣州定居的人士，20多年前用公司名義在香港置業，使用朋友的朋友的地址作為公司註冊地址。後來對方將註冊地址出售而無通知兩人，直至去年才知道，由於持物業公司無呈交周年申報表，20年前已被公司註冊處處長解散。他們要求處方恢復公司註冊，處方則以法例規定只有在20年內提出的要求，處方才可處理，因此無法採任何行動。兩人質疑有關法例違反《基本法》保障私有產權的條文，因此於昨日(24日)入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令，要公司註冊處重新處理他們恢復公司註冊的請求。

本案兩名申請人張瑞琴和曾維，雖然先後在2000年和2001年取得香港居民身份，但現在仍居於廣州。他們在司法覆核申請書表示，他們在1994年欲購買一個位於觀塘的住宅單位，供張的家人居住。他們在聽從朋友意見下，決定購入一間「英群國際有限公司」用來購買及持有單位。由於他們在港沒有地址，便把朋友的朋友的親人的地址，作為公司註冊地址。

申請人表示他們在買樓後，便對公司之事拋諸腦後。原來公司註冊地址所在的業主在1996年把該物業賣掉，申請人對此並不知情。直至去年申請人獲悉觀塘區有舊區重建計劃，因此去翻查土地註冊和公司註冊資料，才知英群國際因兩年沒有呈交周年申報表，已於1998年初被公司註冊處處長下令解散。他們要求恢復註冊，但處方就回覆指據相關法例，處方只會處理20年內被解散的個案，而申請人公司則已超過此期限。

申請人表示，有關法例授權公司註冊處處長解散公司，由於此權力可帶來嚴重後果，故條例內關於補救措施的章節，在應用時就應給予寬鬆的解釋，20年不應被視為硬性劃線期限。此外，申請人亦指有關規定損害了市民的私有產權，違反《基本法》。基於上述理由，申請人要求將處方的決定撤銷。