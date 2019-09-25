目擊男護迷姦網友被控教唆強姦　病人護理員稱曾嘗試阻止

公立醫院註冊男護士與認識10年女網友見面時，涉嫌給她飲混入迷姦藥「乖乖水」的提子汁，之後在一男友人協助下帶事主到賓館強姦。涉案男護士早前承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得非法性行為罪，還押候懲。至於男護士友人、任職病人護理助理的陳衍韶則否認協助及教唆強姦罪，案件今(25日)在高院續審，播放其錄影會面紀錄。

被告陳衍韶於會面指，過住曾兩度與案中男護士楊贊霖嫖妓，兩次均是與妓女「玩3P」(三人性愛)。他指楊曾向他提及「乖乖水」，稱用後會令人失憶，不過因他認為毋須知道故無追問，而當日楊稱向女事主「落咗嘢」，陳估計是指乖乖水，但亦沒再追問。

陳又指在賓館時楊要搞事主，並摸她胸及吻她嘴，他曾向楊稱「佢醉咗喎唔好啦！」但楊沒有理會且進一步脫事主褲與她性交。期間陳感驚慌，認為事主醉了不應搞她：「唔好搞啦，你不如去叫雞啦」，但楊沒有停手，陳向警方稱「我都阻止唔到」，並曾一度走往廁所，再出來時已見楊射精在事主肚上。

陳稱自己從無摸過事主，因不認同楊的做法，並說要上班而離開賓館，並到石澳「吹風冷靜吓」。當警方問陳為何留在賓館45分鐘沒有離開，陳解釋「太過驚，唔知做得乜」，好像只剩下軀殼「傻咗咁」，但強調當時好想走，並指楊有叫他「一齊搞」，但他即回應說：「唔做呢啲犯法嘢」。