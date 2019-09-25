涉「起底」及發布警員親友資料　電訊公司職員被控2罪准保釋

不少警員及其親友在修例風波中被起底，欲將其個人資料網上發布。

警方早前在監警會公開會議透露，至今有逾2200名警員或其家人遭起底，相關個人資料被人在網上公開發布。警方於周日(22日)在紅磡拘捕一名電訊公司男技術員，指他疑利用工作之便，涉嫌從公司電腦取得一名警員親友的電話號碼及身份證號碼，然後將資料向Telegram一名帳戶持有人「報料」供發布。該技術員被起訴一項不誠實取用電腦罪，另涉違反《個人資料（私隱）條例》被控一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，今(25日)在九龍城法院提堂。

32歲被告陳景僖報稱任職外勤員，據悉他仍在涉案電訊公司工作，本案由警隊網絡安全及科技罪案調查科科技罪案行動組負責處理。

其中，不誠實取用電腦的控罪指，被告今年9月9日在香港，目的在於使他本人或其他人不誠實地獲益，在一部屬於他任職電訊公司的桌上電腦，取用該公司客戶資料，即一名陳姓男子的固網電話號碼及香港身份證號碼，並將有關資料發布給其他人。

被告另涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》，被控於今年9月9日在香港，與Telegram帳戶「@tanakayotsuba」的使用者串謀干犯罪行，即披露未經資料使用者、即上述電訊公司的同意而取得的個人資料，即陳姓男子的全名、電話號碼及香港身份證號碼。

控方申請暫毋須答辯，以待警方作進一步調查，包括替所檢取的電腦及USB進行法證檢驗。裁判官批准被告以現金5000港元繼續保釋，但頒令他保釋期間不得離境，還要求被告除了獲公司或僱主批准外，不得再獲取其他人的個人資料，案件押後至11月20日再訊。