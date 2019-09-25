政Whats噏：違法佔領行動5周年前攪局　漢奸黎又密會高達AV仁

喺過去3個多月反《逃犯條例》修訂嘅示威中扮「總指揮」，被內地官媒點名批評為「禍港四人幫」之一的壹傳媒黎智英(漢奸黎)，今日(25日)中午又喺其何文田寓所內密會5名民主派人士，當中包括同為「禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)前主席何俊仁(AV仁)，仲有喺違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月但獲緩刑2年嘅白鴿黨前主席李永達(高達)。恰巧，民陣將會喺9.28佔中5周年同10.1搞集會遊行，唔通佢哋又密謀攪局？

話說漢奸黎喺中午12時左右獨自返回其寓所，其七人車喺大約1時亦駛回寓所，現場所見，高達坐喺司機位隔離，當七人車駛入大閘後，就見到AV仁、該黨立法會議員林卓廷同前議員單仲偕落車步入寓所內。大約15分鐘後，見到收咗漢奸黎部分秘密捐款「袋住先」9個月嘅工黨前主席李卓人獨自坐的士抵達，落車後匆匆走入漢奸黎嘅寓所。

密會近個半小時後，李卓人首先登上七人車離開，喺塘尾道附近落車後，七人車又折返漢奸黎遇所接走AV仁、高達單仲偕同林卓廷。七人車經西隧抵達中環郵政總局，當時只有AV仁落車，隨後又將高達送抵立法會，見到高達面紅紅，似乎係飲過酒，而單仲偕同林卓廷就喺演藝學院對開落車。

漢奸黎同民主派反修例大合唱，多次參與反修例遊行，仲企喺遊行隊頭，扮晒「總指揮」咁，又去美國唱衰香港，而民陣本月15日嘅遊行不獲發出不反對通知書，身穿黑衣嘅漢奸黎同AV仁亦有現身，喺非法遊行扮「總指揮」。

其實，但凡大型反修例遊行前，漢奸黎都會密會民主派人士，而民陣計劃喺9.28搞佔中五周年同10.1搞集會遊行，咁橋漢奸黎今日又同班民主派密會，睇嚟又想搞搞震嘞！