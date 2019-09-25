前檢控官涉刑毀的士　司機：踢凹架車又用粗口鬧我

曾在律政司任職高級檢控官的英國籍律師布偉倫(EDWARD JOSHUA BROOK)，去年3月在中環截停一部的士後，涉嫌踢了的士左邊車身，令車身凹陷，布偉倫事後被控一項刑事毀壞罪，案件今(25日)在東區法院開審。

控方傳召涉案的士司機王季林作供，報稱現已轉職私人司機的王供稱，當晚11時許在威靈頓街落客後已冚旗不載客，打算往灣仔與友人食飯，惟當他因大塞車慢駛至事發地點時，離遠便見到身穿西裝的被告與他身旁身穿行政套裝的中年女子招手想截的士，王駛近時以英語「No Service」，向被告表明不載客，並隨即聽到車身發出「砰」一聲，王覺得是被告踢的士，遂質問他：「做乜踢我架車？」王指被告以廣東話回應：「係我踢你㗎！邊個叫你唔車我返屋企？」

王其後下車檢查車身，發現左後方沙板近油缸位置有一處約8吋長的凹痕，王再向被告重申不會載客，惟被告及女子卻登上的士後座，王決定報警求助，並要求被告與女子不要離開，而2人則一度想下車，王並指被告好惡地以中英文粗口鬧他，「想打我咁」。王事後將涉案的士送往車房維修，維修費約4000港元，王稱涉案的士落地未夠1年，車身好新，他當日開工前也有檢查過車身並無凹痕。

另外，控方確認王有多項案底，曾因濫收車資、非法兜客等罪名，多次被判罰款及停牌。案件下午繼續。