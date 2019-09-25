政Whats噏：通識科成眾矢之的 李國章死撐只係執行有問題

批評通識科聲音隨住反修例示威愈演愈烈，連建制派都咬住唔放。前教統局局長李國章任內力推通識科，今日(25日)開腔回應有關問題時就死撐通識唔係錯，純粹係執行出現問題。

李國章所講執行上做得唔好，係因為當時訓練老師唔夠，推出時又無教材畀老師，亦無睇堂視察教成點，所以先有問題。

佢話最頂尖嘅學生紛紛選擇醫科、法律等，未能吸引到最叻嘅同學選擇教育，而通識科是否列為必修科並唔重要，因為如果老師教得唔好都無用，畀最好教材都唔識得運用去教授囉。

李國章口話唔想批評老師，但轉頭就話老師要反省是否以身作則，是否為香港同下一代着想，而老師幾時都可以做好啲，自己見過好好嘅老師，亦有不負責任嘅老師，直言各行各業都有好同唔好嘅人，好似社會都有無醫德嘅醫生。

講完一大輪老師，佢又為通識科辯護，話呢科與近期反修例風波無關，因為現時社會問題成因複雜，並非通識科教壞學生上街掟磚咁簡單，仲話香港嘅貧富懸殊先係大問題，政府要諗政策畀香港人有希望，睇到前景喎。