修例風波：社會不穩租貸受壓　寫字樓地舖租金料續減

受修例風波影響，多個行業受到不同程度衝擊，地產市道亦受影響。有房地產顧問公司公布最新一份《香港每月物業市場報告》，指因社會局勢不穩，寫字樓租貸需求持續受壓，有港島區業主願意減租，8月份住宅銷售量亦按月下跌17.6%，錄得今年最低水平，而7月份零售物業市場按年下跌11.4%。

私營房地產顧問服務公司萊坊公布的報告中，提到港島區及九龍區上月甲級寫字樓市場受壓，租戶對擴展和計劃的前景保守，如港島區有部分業主商議租貸時，願以更多優惠和提供較大議價空間吸引租戶。而九龍區大部分租貸交易均屬3000平方呎以下，主要來自採購及電子行業，相信今年餘下時間有向下趨勢。

報告指出，8月份住宅市場持續放緩，根據土地註冊處數字顯示，上月銷售量按月下跌17.6%，僅錄得4084宗交易，跌至全年最低位。二手住宅市場銷售量亦下跌15%，顧問公司相信豪宅議價空間大，又預料樓價未來數月會有所調整，特別是二手市場。

至於零售物業方面，報告指除內憂外，受中美貿易戰及人民幣疲軟夾擊下，香港7月份零售銷售貨額按年下跌11.4%，錄得344億港元，其中奢侈品銷量錄得最大跌幅，達24.4%，顯示示威對零售影響嚴重，預料情況會持續，零售街舖租金或會下跌至少15%。