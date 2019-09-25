涉中上環暴動3被告提訊　官撤離境限制及宵禁令

中上環警民衝突有44人被控暴動罪，他們分3案今在西九龍法院再提訊。(胡家豪攝)

7月28日發生的中上環警民衝突有44人被控暴動罪，他們分3案今(25日)在西九龍法院再提訊。首案涉及3名被告湯偉雄、杜依蘭及李宛叡，被指在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。控方申請將3人的案件押後到11月19日，辯方認為押後時間太久，認為控方只稱3人身處人群之中，細節欠奉。裁判官最終認為控方仍未有實質指控，下令撤銷3人不可離境限制，亦不需3人遵守宵禁令。

控方解釋需檢視逾30小時閉路電視片段，又指警方拘捕湯和杜時，另在他們身上搜出對講機，故需時調查他們有否違反通訊事務管理局的條例，承諾會加快處理，表示下次再訊時會有定案。裁判官最終批准控方的押後申請。

此外，辯方又為3人申請更改保釋條件，指湯、杜2人剛於上月成婚，但受保釋條件所限不能離港度蜜月，又要守宵禁令，質疑控方證供薄弱，卻向他們施加嚴苛的保釋條件。

控方則指近日的示威活動經常持續至深夜，示威者的行為與本案類同，為免被告再犯，故需施加相關保釋條件。