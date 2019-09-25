照顧服務輪候人數5年內飆3倍　團體促增名額

長者院舍及社區照顧服務嚴重供不應求，無論是資助院舍住宿服務抑或家居照顧服務的輪候時間均不斷按年增加，不少長者等到死都未輪候到服務。有團體趁新一份施政報告公布在即，呼籲政府改善長者及殘疾人士的照顧問題，要求增加津助院舍數量及服務名額，並檢討現行市場化的社區照顧券服務模式。

民間團體「關注家居照顧服務大聯盟」(關顧聯)今(25日)與勞福局會面，團體指目前有逾1.3萬人仍在長期護理服務中央輪候冊，登記各類型的資助長者社區照顧服務，當中「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」的輪候人數，已由2014/15年度的2698人，增至2018/19年度的8650人，短短5年急升3倍，輪候時間亦由9個月增至20個月。

此外，政府現時長期以市場化推行社區照顧服務，推出社區照顧券，或以買位形式提供住宿服務。關顧聯批評此類服務資源錯配，不少殘疾人士難以在私人市場尋找宿託服務，而且質素欠保證，關顧聯要求政府增加津助的暫宿及暫顧服務名額，並增加社區照顧服務，縮短輪候時間。

關顧聯又指，院舍照顧服務嚴重不足，截至6月30日，有4萬多人仍輪候資助長者住宿照顧服務，平均輪候時間40個月；嚴重殘疾院舍輪候時間更需要14年，不少人未輪候到服務已離世。團體要求政府大幅增加津助的院舍數量，並要求社署要經常突擊檢查私營安老院舍及資助院舍的違規情況，預防有虐待事件發生。