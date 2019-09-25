禮頓專家質疑港鐵抽樣過少　政府代表律師反駁指其錯用數據

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(25日)繼續聆訊。紅磡站去年被揭工程醜聞後，港鐵進行開鑿石屎檢測及結構分析工作，提交「全面評估策略」以釋公眾疑慮；禮頓委聘的獨立統計專家今以視像作供解釋其對專家報告提出的質疑，認為港鐵抽樣的數量過少，因而令不合格比率偏高，其說法被政府代表律師質疑錯用數據比較，聆訊明午(26日)繼續。

港鐵去年開鑿石屎以陣列式超音波，於月台區域A、B、HKC及C隨機抽樣檢驗有帽樑(Capping beam)連續牆的鋼筋接駁率。專家Barrie Wells以視像作供表示，紅磡站有237幅連續牆，有帽樑的佔62幅，比例為26%，惟港鐵其後隨機檢測28個位置，抽取90個樣本，當中只有7個樣本包括帽樑，該比例為7.7%，反映有明顯誤差，又質疑是否有隨機抽樣。

政府代表大律師周偉倫提問時以六合彩作比喻，指六合彩每次會在49個號碼中抽出7個，不會因其取樣數量少而遭質疑是否隨機，又質疑Wells錯用26%及7.7%的數字作比較，因前者屬連續牆內有及沒有帽樑的比例，後者是螺絲帽的比例。他問及Wells是否應計算連續牆內的螺絲帽數量作比較，Wells指自己不了解相關結構，單純以數字計算，並指若以周所言的方法計算，其專家報告內容將全屬錯誤。