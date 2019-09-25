中上環衝突其中41被控暴動罪被告　38人准撤離境限制

7月28日中上環警民衝突中，44人事後被控暴動罪，案件今午(25日)在西九龍法院分成3案提訊。第二宗案有24人被指在德輔道西近皇后街一帶參與暴動，控方申請押後至11月19日再訊，指其中有6名被告被拍到身處前線，更有人向警察掟磚，各人被捕時均身處暴動現場。控方指有另一案的被告已潛逃，為免他們潛逃，故反對他們離港。

辯方為各人申請撤銷宵禁令，22人同時申請撤銷離境限制，質疑控方用另一案被告的行為限制本案被告的做法欠妥，裁判官批准辯方申請。

至於第3宗案，17名被告涉在上環干諾道中及文華里附近參與暴動的案件，早前被法庭通緝的甄凱盈繼續沒有到庭，控方指她在案件上次提訊前已乘飛機離港，其餘被告則押後到10月29日再訊。

控方指案件是當日最晚發生，也涉及有人投擲燃燒彈，明顯行動有所升級，是今日處理的暴動案中最嚴重的。控方指本案押後時間比另外兩案短，又擔心若法庭撤銷離港限制和宵禁令，被告有機會重犯或潛逃，故反對辯方修改保釋條件的申請。

裁判官處理首名被告的申請時指，雖然事件中有人用火，但需考慮個别被告的作為，也不應因同案被告潛逃而令他人受嚴苛限制，另外，法庭考慮保釋條件是否平衡時，也與押後時間長短無關，即使只押後數天也一樣，故批准辯方申請。

另涉及當晚尚有一案涉及中大男學生陳子謀，被指在干諾道中信德中心地下管有一支伸縮鋼棒，被控管有攻擊性武器罪，控方已準備好案件，辯方申請毋須答辯，案件將於10月24日再訊。