聖母醫院擬改重建計劃再加建2層　床位增至390張

有58年歷史的聖母醫院計劃重建，醫院管理局擬修訂重建計劃，最快今年第4季會向城市規劃委員會遞交申請，以放寬聖母醫院新住院大樓樓層數目。預計申請通過後，新大樓的樓層數目可增多2層，額外增多100張病床至約390張，加建工程將會令整個重建項目延遲約1年、即最快2025年才完工。

政府於2016年《施政報告》宣布動用2000億港元落實「10年醫院發展計劃」，當中包括位於黃大仙區的聖母醫院重建計劃。立法會於2018年已通過該院的重建計劃籌備工作撥款，醫院早前已擬定重建計劃，原先計劃重建後的床位由現在236張增至292張。文件顯示，醫管局九龍中聯網最新提出，為了提升醫院的重建潛力，並將新大樓出入口設於較便利的位置，建議額外加建地面樓層，以及在龍鳳街及沙田坳道增設出入口。該局工程顧問正計劃向城規會提交申請，放寬新大樓的樓層高度限制。

該局預計申請通過後新大樓會多2層，用利用新增樓層面積增加病床，料可額外新增100張床，至整體約有390張床，有關改動將會令竣工日期延長約1年。根據去年立法會文件顯示，聖母醫院重建計劃當時預計於2024年竣工，即改動後，最快要2025年才完成工程。