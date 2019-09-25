政Whats噏：梁美芬慘遭起底　資料被用作登記器官捐贈已報警

網絡「起底」情況愈嚟愈嚴重，立法會議員梁美芬亦「中招」，唔單止個人資料被盜用，仲畀人冒認身份用咗嚟登記器官捐贈，佢已報警求助，亦同時通知衞生署同個人資料私隱專員公署。佢呼籲受害者企出嚟舉報，仲警告想進行「起底」嘅人勿以身試法。

梁美芬話喺過去10年曾三度畀人盜用資料，一次收到銀行通知話有人冒認佢身份攞錢，好彩損失唔多，今次就係有友好將資料上載到通訊群組話畀佢知，佢嘅住址、身份證號碼同電話號碼慘被公開，並且有人冒認佢填寫個人資料，做一啲冇經佢同意嘅事，由於器官捐贈係一種承諾，同法律約束力有關，冒認佢填報已涉及刑事罪行，佢覺得事態嚴重，所以一定要報警處理。

被問及追查到「元兇」嘅機會有幾多？佢認為警方有能力追查到「起底」嘅人，如果「起底」行為喺境外發生，反映涉案人士掌握好多公眾人物嘅資料，但點都會有線索追查到。

佢又話根據香港法例第177章《人事登記條例》，偽造及冒用他人身份資料，一經定罪最高可被判罰款10萬港元及監禁10年，又話依家「起底」愈嚟愈多，參與嘅人可謂為所欲為，佢強調唔好以為喺網上就唔使理後果，同樣都要為行為負上民事同刑事責任。