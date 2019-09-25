成分含可能令人患癌雜質　再多3款胃藥要自願回收

顯榮行及五豐正自願回收3款含有雷尼替丁的產品。

衞生署分別接獲持牌藥物批發商顯榮行有限公司及五豐藥業有限公司通知，指3款含有「雷尼替丁」的藥劑製品，被海外藥物監管機構發現含有可能令人患癌雜質「N-亞硝基二甲胺」(NDMA)。作為預防措施，兩間批發商自願從市面回收3款含有雷尼替丁的產品。

顯榮行受影響產品包括「愛胃妥150毫克藥片」及「愛胃妥300毫克藥片」，香港註冊編號分別為「HK-42273」及「HK-41873」，而五豐受影響的產品是「Zantidon150毫克藥片」，香港註冊編號為「HK-64329」。

衞生署稱，透過監察機制，得悉一些含有「雷尼替丁」的產品在外國被發現含有NDMA，海外藥物監管機構包括美國食物及藥物管理局及歐洲藥品管理局，正評估含有雷尼替丁產品發現雜質的安全性，會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估。該署亦已於9月18日發信予醫護人員，通知他們有關事件。

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應給私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。而根據五豐的資料，有關產品曾供應本地藥房。至今，未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，衞生署會密切監察有關回收行動。