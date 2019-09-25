再多2款問題消毒藥水回收　其中一款含洋葱菌

衞生署今日(25日)公布進一步有消毒產品正進行回收。根據香港大學提供的資料，一款名為「輕井清洗消毒液」的消毒藥水被驗出對洋葱伯克氏菌及無色桿菌呈陽性反應；另一款名為「必療治洗必泰消毒清洗液」的產品，則被驗出對羅爾斯頓氏菌呈陽性反應。有關產品均含有0.05%氯己定，根據《藥劑業及毒藥條例》，並不列作藥劑製品。

輕井清洗消毒液由輕井會社有限公司供應，而必療治洗必泰消毒清洗液由寶源(美國)藥業有限公司供應。兩間公司自願回收有關產品，並已設立電話熱線。

現時共有8款消毒產品正進行回收，包括寶源(美國)藥業有限公司的Pro-Medi Prosept solution、Smart Medi洗必泰消毒清洗液、麥氏醫生消毒清洗液、必療治洗必泰消毒清洗液，金星藥行的Kam's KS-MED solution，洗必泰殺菌消毒水(KS Medical)，昭隆行有限公司的加護殺菌消毒液，以及輕井會社有限公司的輕井清洗消毒液。

截至今午4時，衞生署衞生防護中心沒有錄得新增病人感染洋葱伯克氏菌個案，至今共錄得184名病人已知涉及有關感染。另外，至今衞生防護中心沒有接獲涉及無色桿菌及羅爾斯頓氏菌感染的個案。