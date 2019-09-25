毓民特區：社區對話如做騷　政府改組才是當務之急

修訂《逃犯條例》引起社會撕裂，示威衝突不斷，政府明日(26日)於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民批評政府只懂搞公關騷，根本無心與社會各階層交換意見，直言除非特首林鄭月娥下台，政府改組，否則所謂對話全屬多餘。

林鄭首場社區對話市民須抽籤，且名額僅得150個。黃毓民表示，單是與會市民每人發言3分鐘，已耗時逾7小時，尚未計政府官員發言。由此可見，政府能夠聽到的民間聲音非常有限。況且，場館外隨時集結大批示威者，若出現暴力衝擊，警方又如臨大敵，出動防暴隊戒備，甚至發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈驅散人群，這樣是否還能夠繼續進行對話？

黃批評，當示威活動仍在各區遍地開花之際，政府與其搞社區對話會，不如洗心革面改善房屋、醫療、福利等各項問題，從深層次矛盾着手，才是平息民怨之策。黃續指，特區政府當前急務是進行大幅改革，林鄭、律政司司長鄭若驊等罪魁禍首要下台，政府內無能廢官亦要悉數掃清，就連行政會議亦要進行改組，惟問題是政府會否聽得入耳，從善如流。

黃指，現時政府與市民之間缺乏互信，不少香港人不相信政府，不相信建制派、民主派，不相信任何權威人士，甚至人與人之間亦缺乏信任。在沒有信任基礎下的政治對話是完全無意義，但鄭若驊還妄言對話是香港的一個新開始，這個最廢律政司司長實在是無恥至極。黃重申，除非林鄭月娥與三名司長問責下台，否則香港只會一步一步變成危城。

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