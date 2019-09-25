政Whats噏：仲未有全民乳癌篩查　只因政府一味拖

香港每15個婦女就有1個患上乳癌，比例仲高過子宮頸癌同大腸癌，但到依家都仲未有計劃推行全民乳癌篩查，全因政府慢吞吞囉，畀立法會議員都批評藉口多多，一味靠拖，搞到一班婦女冇得受惠囉！

全球好多先進國家及地區都已有全民乳癌篩查，大大減低晚期乳癌發生率，但咁富有嘅香港竟然仲未有相關政策。立法會支援癌症病患者事宜小組委員會之前就同香港乳癌基金會同癌症策略關注組一行人去台灣考察，佢哋話台灣已實行咗全民篩查20年，仲有埋乳房攝影巡迴車，走入社區幫婦女做乳癌篩查。

立法會支援癌症病患者事宜小組委員會主席蔣麗芸(Ann)話政府好應該學下台灣，又話同政府講咗咁多年，一係話無錢，一係就話喺醫學上有爭議，驚驗咗出嚟係「假陽性」會嚇親啲婦女。結果拖啊拖，去到舊年出施政報告，食衞局局長陳肇始先出嚟話開始研究。阿Ann話政府咁多藉口，其實可以一句K.O.「如果免費，你會唔會叫你老婆做篩檢先？」

佢又話會將去台灣考察嘅結果提交畀政府，希望多啲婦女可以去定期檢查，尤其係基層婦女，唔駛見做1次檢查成千幾蚊就肉赤，搞到乳癌晚期先得到治療。佢叫政府可以先畀啲有乳癌家族史嘅婦女先做篩查，起到一個教育作用。其實政府咁多錢，除咗派錢外都要搞下令人受惠嘅政策，唔係個個婦女都好似陳肇始呢啲高官咁有錢㗎！