揭氧氣樽事故被解僱　國泰港龍工會接獲涉事員工求助

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，連同其全資子公司國泰港龍航空接連發生七宗航機手提氧氣樽疑被排氣事件，涉及十八支氧氣樽，近日首次有兩名國泰港龍機艙服務員被解僱。據悉港龍空勤人員工會接獲兩名被解僱員工求助，兩人在飛機例行檢查氧氣樽時發現樽上儀錶讀數跌至不適宜使用水平，便向上級報告，卻遭停職助查，近日更被解僱，工會質疑國泰以員工「祭旗」。

最新一宗氧氣樽被排氣事件發生在上周六（21日）一班國泰港龍由吉隆坡往香港的KA730航班上，消息指，國泰早前更新檢查安全設備程序，每小時均要作例行檢查，一名機艙服務員在飛機降落前例行檢查時，發現一個手提氧氣樽壓力偏低，要求另一機艙服務員確認，兩人向上級報告事件。

港龍空勤人員工會其後接獲涉事兩名被解僱員工求助，認為員工是依照程序檢查和報告，但揭發事件竟然要承擔責任及懲處，工會已去信管理層要求解釋事件及提出證據。香港空勤人員總工會理事吳敏兒稱，手提氧氣樽對機艙服務員及乘客減壓至關重要，員工不會以排去氧氣作為報復公司的工具，且除機艙服務員外，維修人員及清潔工等在起飛前亦可進入機艙，而接連發生多宗氧氣樽排氣事故亦不排除是生產上問題，即使入滿氧氣亦會洩漏，國泰港龍若未查清便解僱通報的員工，只會令員工發現問題也不敢通報，讓人覺得國泰港龍胡亂要員工承擔責任。