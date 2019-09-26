東網新聞台　啟播受歡迎

「上東網，知天下」，《東網新聞台》昨日（25日）中午12時順利開台，獨家猛料不斷放送！東方報業集團網站《on.cc東網》再創傳媒先河，創立《東網新聞台》，啟播後旋即大受觀眾歡迎，其中焦點節目「東網正點新聞」網羅全球新聞，助觀眾緊貼世界大事。為方便觀眾接收最快、最詳盡的新聞資訊，觀眾可於收看節目期間，更新總覽目錄，點按收看最新一則「東網正點新聞」。無論讀者身在何處，只要一部手機在手，便能緊貼世界各地瞬息萬變的局勢，最快、最新、最全面的新聞均盡入眼簾。

「東網正點新聞」製作嚴謹認真，由專業主播譚敏聰、鍾蔚瑩、陸智豪報道本港、兩岸及國際重點新聞，每節約15分鐘，每小時更新1次。如正在看上一節新聞，剛巧過了正點，想觀看最新一節，觀眾只需在「正點新聞」總覽欄目位置向下拉，又或點擊右上方Menu bar中的「電視」按鈕，即時更新節目總覽目錄，點選最新一條「東網正點新聞」便可立即收看，簡易快捷。

除了新聞資訊，《東網新聞台》製作的評論節目「發射台」及「為民鎚害」論盡時弊，同樣備受網民歡迎，觀眾絕對不容錯過。此外，東網直播最快、最新、最現場，利用先進器材直播現場情況，讓全球讀者緊貼全球動態。每當有大事發生，東網APP都會以最快速度發出「推播通知」（Push Notification），讓讀者搶先掌握資訊。

要緊貼收看《東網新聞台》豐富節目，現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。更新後，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，進入新聞台版面，揀選節目並點擊螢幕上方的播放器即可。