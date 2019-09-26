兩醫院節能年慳100萬度電　獲頒能源獎項

節能減嘥是環保第一步，本港明愛醫院及北大嶼山醫院的節能管理項目，日前獲美國能源工程師協會頒發亞太區年度「區域能源項目獎」，嘉獎有關項目推行後，兩院一年預計節省用電量達100萬度，相等於本港250多個家庭一年的用電量，並減少約510公噸碳排放量。

這個名為「重新校驗能源管理先導項目」的計劃，是為明愛醫院及北大嶼山醫院的主要大樓進行重新校驗工作，透過調校中央冷水機組及冷凍水泵的設定，優化冷氣機組的效能，減少能源消耗。計劃於去年底推行，重新校驗的項目包括在明愛醫院調校冷凍水泵的設定，充分發揮變頻器的節能效能；北大嶼山醫院方面，則有低負載及製冷需求不高的情況下，重新調校冷凍水泵的設置，減少冷凍水泵和中央冷水機組不必要的耗能。項目推行至今，一年預計節電量達100萬度。

美國能源工程師協會於美東時間24日在華盛頓頒獎，中電及醫管局代表出席了活動。中電總裁蔣東榮認為，本港建築物用電佔全港用電量約九成，今次合作能為本港屋宇業界發揮示範作用，推動更多節能項目，減少碳排放。醫管局行政總裁高拔陞醫生亦指，該局連續第三年以不同的項目獲國際節能獎項。上述節能管理計劃除中電和醫管局參與外，機電工程署、香港綠色建築議會及香港理工大學屋宇設備工程學系亦有提供支持。