修例風波：小恩小惠免牌費　政府紓困唔到位

連串示威衝突令多個行業受衝擊，政府明日憲報刊登十七項規例及一項命令，落實廿八項有關措施，以支援中小企共渡難關，預計會令政府減少十五億六千九百萬元收入，建造業議會則減一千萬收入。不過，由於措施豁免的費用多屬牌照或續牌費，有中小企業界人士批評幫助不大，直言：「牌照費最多一萬幾千，有乜用？」認為政府首要應全力解決社會動盪，方可令情況好轉；另有立法會議員建議每人派一萬元，振興內需。

財政司司長陳茂波早前宣布推出一系列豁免政府收費措施，政府昨公布多項豁免費用措施，惠及多個行業，包括海事、物流、零售、飲食、漁農、建造，以至旅遊業等，其中大部分措施將於下月一日實施，個別部門因落實需時，會在下月廿一日到明年一月一日起陸續實施，有關規例將以先訂立後交上立法會會議審議的方式進行。

政府廿八項措施中，有十八項涉及規例修訂，另有一項為建造業議會建議豁免建造業人士註冊費用。

有關措施涵蓋多項牌照及續牌費用，其中涉款最高的是運輸署負責的已登記商用車輛牌照費用，料減少收入達五億四千三百萬元，預計有十七萬七千四百萬輛商用車輛受惠，其次為渠務署負責的工商業污水附加費亦受豁免，料明年一月一日起有三萬個商戶受惠，減少收入二億四千八百萬元。另外，屠房牌照、小販牌照、酒牌及海魚養殖業和飼養禽畜牌照等續牌費用亦會豁免。

香港中小企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦批評措施對業界幫助不大，由於多項措施僅屬豁免牌照費及續牌費，以他熟悉的酒牌為例，費用每年大概只是幾千元，坦言：「一年得幾千至一萬，你話有咩用？交租都要幾萬至十幾萬一個月。」他認為措施僅屬杯水車薪，無法幫助業界。他形容現時中小企十分悲觀，因看不到社會運動的盡頭，並說：「唔知啲生意幾時先返來。」促政府應先源頭解決社會問題，經濟才有機會好轉。

批發及零售界立法會議員邵家輝亦認為措施實際幫助並不大，只是「有好過冇」。他認為政府應加大力度、針對性幫助受影響中小企，形容市民消費意欲大減，建議應每人盡快派一萬元，刺激內部消費。