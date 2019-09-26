東方日報A1：灣仔今高危　商戶落閘避示威

修訂《逃犯條例》令社會嚴重撕裂，政府將於今晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，但未對話先擾民，有商戶怒斥高官落區如「做show」，加上處處封路擾亂民生，更有團體揚言會舉行示威活動，隨時出現混亂。鑑於政府期望與市民和平溝通，故警方今晚不會主動「現身」，但慎防現場示威活動會演變成暴力衝突，警方派出三千警力候命，以便一旦發生突發事故，可立即到場平亂。

過去三個月示威衝突連連，政府後知後覺於今晚才舉行首場社區對話，選址為位於灣仔愛群道的伊利沙伯體育館。活動尚未開始，會場周遭已勞師動眾。記者昨日所見，現場多個停車咪錶位已貼上通告，註明「上址將會舉辦公眾活動，有關附近一帶公眾泊車位將會封閉或取消」，又指違泊車輛將被拖走。

會場人員亦測試停車場設備運作，亦有便衣警員視察伊館一帶，且進入會場與職員商討保安安排。愛群道有一段行人路的地磚亦已用膠水加固，避免有示威者掘磚。

坐落於伊館旁邊帆船酒店地下的西餐廳「山旮旯」，職員周先生表示，餐廳平日營業時間為早上七時半至深夜一時，因應對話平台活動有可能出現封路及爆發衝突，導致今午被迫提前於下午三時關門，並預計生意將大減七成，又說：「冇辦法，同事安全最緊要！」

他批評對話平台不僅是「做show」，選址上更出現極大失誤，認為選擇只能容納三千人的伊館，更只規定一百五十人入內，質疑與民對話的決心：「幾百萬人聲音聽唔到，一百五十人聲音就聽到？如果有心對話，早幾個月就好對啦，依家揀錯選址搞到小商戶！」

從事運輸業的黃先生則擔心活動未開始前，警方會大清早就將愛群道一帶封鎖，造成交通嚴重阻塞，加上傍晚可能會有示威者堵路，影響的士交更的情況。他又說：「最緊要希望唔好搞到我部車。」

灣仔區一帶酒吧林立，香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，政府揀選在商業區舉行對話活動並不恰當，既阻礙商戶生意，亦影響打工仔放工回家，慨嘆說：「酒吧就慘，仲要揀正晚上七至九時Happy hour搞，你知政府幾咁惹火，至少會冇兩成生意，如果封路，冇客或者危險就可能落閘，整晚就冇生意。」

他指出，今晚封路改道在所難免，明知生意又會連帶受影響，故不明白為何於商業區舉行，「其實遠離民居和商業區會好好多，博覽館就最適合，就算人多去，都唔會影響到民生。」

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