垃圾徵費或「難產」　黃錦星交波立會惹不滿

俗稱「垃圾徵費」的都市固體廢物收費條例醞釀10多年，環境局終於在去年底向立法會提交草案，目標定於明年落實，惟撞正修例風波，立法會復會後運作及議程安排都問題不少，環境局局長黃錦星昨被問及垃圾徵費是否如期落實時支吾以對，指主導權在立法會。有環保團體批評有關説法不負責任，「將個波踢給立法會」，認爲政府在此艱難時期更應積極推動立法。

黃錦星昨日出席環保園活動，多次被問及垃圾徵費是否明年落實，他未有正面回應，僅稱政府去年底已將條例草案交付立法會審議，主導權在立法會，待立法會復會後，會視乎整體討論及社會氣氛才確定進度，期間當局會繼續推動回收配套。

環團「綠領行動」總幹事何漢威不認同黃的言論，即使條例草案已遞交立法會，亦不代表政府可以「翹埋雙手」，何明白目前的社會氣氛對條例的落實有一定的阻力，但垃圾徵費經過歷屆政府諮詢，市民對條例有一定理解，沒有大爭議，他對條例於明年落實持審慎樂觀態度。

另外，黃錦星昨亦表示，環保園內12個租客可由下月1日起獲豁免租金一半，為期6個月，涉及金額達650萬港元。

另外，對於有傳政府再研究向內地買電，以達致2050年長遠減碳策略的目標。黃表示，區域合作是其中一個重要方向，政府已透過可持續委員會展開公眾諮詢，有關諮詢剛完成，委員會將分析整理意見，預計今年底至明年初能收到報告，政府會參考報告並持開放態度訂立較為進取的目標。