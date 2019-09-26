探射燈：蔬果任摘場　霸官地牟厚利　政府懶理

進入秋冬郊遊旺季，廣受歡迎的郊外農場亦正準備迎賓，尤其是近年興起農作物任摘，農場佔地愈廣愈吸引遊人。但部分農莊多年來涉霸佔官地，甚至有號稱「特大農莊」農地一隅豎立「政府土地」的告示牌，旁邊卻正培育幼苗；附近另一士多啤梨園亦證實佔用官地。有立法會議員批評，政府現時對農業支援不足，導致農業轉型困難。

位於粉嶺坪輋路近雲泉仙館的特大農莊，佔地逾10萬平方呎，場地不設最低消費，職員表示即使未到士多啤梨季節，「我哋呢度佔地幾10畝，依家有菜、番薯、蕉可以任摘。」惟農地其中一處卻豎立「政府土地」告示牌，牌下就有一盆盆幼苗，旁邊亦有竹棚。職員指遊人多在年底士多啤梨收成時光顧，又指農地經營已逾5年，在旺季的假日時營業額可觀。該農莊入口有1個由竹棚及帳篷搭建的地方，旁邊又有一個由鐵皮搭建的洗手間。

不少農場近年轉型吸客，改作農作物任摘的額外成本不高，旺季收入卻甚可觀，有報道指農莊可日袋逾萬元。該粉嶺特大農莊附近亦有另一個士多啤梨園，佔地約2個足球場，惟農莊附近有空場圍起，同樣豎立「政府土地」告示。

附近有村民透露，上述2農莊佔用政府土地多年，卻從未見有政府人員到場視察或行動，批評政府對別有用心的人肆意霸佔土地視若無睹，變相鼓勵違法。

立法會議員兼北區區議員劉國勳卻指，港府對農業處於「消極」態度，政策上對農業支援不足，如土地政策上，未有完善方案協助有意轉型做休閒農莊的農民，且掣肘較多。劉建議參考鄰近地區有關農業的政策，開拓發展空間。

地政總署發言人證實，上述2個農莊均出現佔用政府土地的情況，其中特大農莊涉嫌在土地上搭建建築物，署方將在涉事政府土地張貼通知，飭令於限期前停止佔用政府土地；而新搭建構築物亦涉嫌違反地契條款。發言人又指去年就不合法佔用未批租政府土地提出檢控個案有21宗，其中20宗定罪。

東網記者其後致電特大農莊查詢有關霸佔官地事宜，惟對方表示不清楚事件；而另一個士多啤梨園則無人接聽電話。

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