網民熱話：阻人搭車！巴士站當車位　仲要開埋太陽擋

私家車因停泊在巴士站阻乘客上落，被人貼上便利貼變身「連儂車」。（互聯網）

近期多區都出現連儂牆，市民紛紛藉此表達訴求，近日卻出現「馬路版」。有司機將私家車停在巴士站，阻礙巴士埋站，引起眾怒，有人就在私家車擋風玻璃上，貼上寫有「阻人搭車」的便利貼字條，宣示不滿。

現場是粉嶺景盛苑巴士站，昨日（25日）有網民在「馬路的事討論區」上載三張照片。從照片中所見，一架黑色私家車停泊在巴士站中央位置，擋風玻璃位置掛上太陽擋，似打算長期停泊。

期間有市民疑「睇唔過眼」，在擋風玻璃上貼了寫有「阻人搭車」黃色便利貼。從另一張照片所見，巴士受私家車所阻，不能「埋站」，乘客要行出馬路才能登車。根據《道路交通(交通管制)規例》，除專利巴士外，其餘車輛不得在巴士站停車。而違規在巴士站、公共小巴站、的士站或公共小巴停車處停車，定額罰款為400港元。

事後有網民形容私家車是「連儂車」、「流動連儂牆」，亦指便利貼是「另類牛肉乾」。有網民讚張貼便利貼的人「有創意」，亦有人狠批司機開太陽擋的舉動，似乎「有排都唔返」。

網民有話說：

Mandy Wong：告票都冇？

Chun Lok：嘉盛苑巴士站都勁多呢啲X街

Cao Kon Sek：叫得拖車

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