司機過隧道無帶錢　被阻司機唔嬲仲畀錢︰小小心意

勿以善小而不為。近日有大懵司機在隧道口前驚覺銀包「失蹤」，幸得好心司機拔刀相助，代為繳交費用，惟網民關注的重點竟在稱呼上？

該大懵港男駛至尖山隧道的收費亭時，找來找去也找不着銀包，方記起銀包不慎遺留在親戚處，身無分文，又擔心後方面排隊的司機已經「燥晒底」，頓時不知所措。

此時，一名「疑似30幾歲嘅叔叔」步下私家車，為他代為繳付10港元隧道費。他再三推卻，惟「叔叔」善意勸說：「唔緊要，你畀咗先，小小心意唔緊要，幫到就夠」。

事後他在Facebook群組「Tai Po 大埔」分享此窩心經歷，大讚好心「叔叔」：「其實香港真係有好多好心嘅人，如果有機會一定請你食糖水！希望你仲記得我口述畀你嘅地址。好人一生平安」。

不少網友大呼人間有愛，又「錯重點」笑稱︰「30幾歲就變叔叔」、「人哋30幾歲咋，做乜叫人叔叔啫？叫哥哥呀！你咁搞法，畀你見到我要叫婆婆啦」、「30幾歲哥哥可能記得你個地址，找你晦氣」。

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