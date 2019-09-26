消委會指放債條例過時規管不足　倡設特定監管機構

消委會今(26日)發表針對放債法規的研究報告，指香港借貸市場欠缺透明度，廣告內容涉誤導、放債人的營銷手法進取；而消費者則對信貸產品、信用評級及貸款利率等基本信貸概念一知半解，面對以低利率、高回饋及易批核為招徠的推銷廣告，容易導致過度借貸，形容情況令人擔憂。消委會促請政府成立特定監管機構，加強資訊發放及教育工作，增加消費者對信貸風險的認知。

消委會指，借貸廣告充斥各類媒體，廣告經常以年輕人、大學畢業生、家庭主婦，負債或破產人士等選定目標群組，以低利率、高回饋、簡易申請和批核作招徠，令人低估借貸所涉及的利息開支，誘使消費者借貸，鼓吹「先買先享受」玩樂至上的不理性消費心態。

此外，放債公司網頁上標示利率的方式五花八門，通常只以最低年利率為貸款例子計算利息支出，而廣告標示的利率範圍大得毫無參考價值，消費者難以直接比較，亦容易被誤導錯選利率較高的借貸產品。

消委會提到，沿用已40年的《放債人條例》未有重大修訂，在愈趨複雜的借貸環境下已不合時宜，建議修訂現行法例，成立行業特定監管機構，並賦予監管機構執法權力，定期向放債人收集信貸統計數據，改善市場透明度。政府亦應加強消費者教育和提供有效的諮詢服務。