地政署今貼公告　收回古洞北粉嶺北784幅土地

政府將推展古洞北及粉嶺北新發展區，地政總署今日(26日)根據《收回土地條例》等相關法例，在發展區第一階段工程範圍內將予收回的土地上，張貼收回土地公告，以落實新發展區的前期工程，以及第一期地盤平整，作為新市鎮發展、粉嶺繞道及相關基礎設施工程。

政府將收回784幅、涉及約68公頃私人土地，以及被9個墳墓所佔用的土地，面積約752.8平方米。土地將於公告張貼後3個月，即今年12月27日歸還政府，政府將向土地業權人提供特惠土地補償。政府提醒，對於工程範圍內的受影響住戶及業務經營者，歸還日期並不是他們的遷出限期，住戶須留意地政總署7月31日或之後發出的信件內所註明的遷出限期，地政署亦會在10月陸續去信受影響的業務經營者確立其遷出限期。

政府表示，受第一階段工程影響的合資格住戶，7月中旬開始陸續獲房屋委員會編配安置單位，並於近日開始辦理入伙手續；申請入住房協現有屋邨出租單位的合資格住戶，亦已陸續獲編配及入住單位。至於受餘下階段工程影響，並已提交「自願提早搬出和交還寮屋構築物申請」的合資格住戶，已於8月下旬起陸續收到房委會的配房通知書。

古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後將提供約7.18萬個房屋單位，其中第一階段工程將提供約2.1萬個單位，包括1.8萬個公營房屋單位。政府預計首批私營房屋及公營房屋住戶分別可於2023/24年及2026/27年入伙。