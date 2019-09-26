政黨促制訂高齡公屋重建時間表　復售公屋紓解居住困難

香港房屋短缺問題嚴峻，有政黨今(26日)到何文田房委會總部遞交請願信，要求制訂高齡公屋重建時間表及重新推出公屋出售計劃，並要求政府使用《土地收回條例》增加土地儲備以興建公營房屋。

民主黨多名立法會議員、區議員及社區主任今(26日)到房委會請願，該黨立法會議員尹兆堅表示，現時約有40個公屋屋邨樓齡超過40年，設施殘舊，惟政府一直未有完善的重建時間表，甚至有屋邨只重建了一部分，如梨木樹邨。他指重建公屋配合適當的規劃，可為該屋邨增加約40%甚至一倍的房屋供應，認為房委會應下定決心，列出需要重建的屋邨名單，並推出重建高齡公屋時間表。

觀塘區議員鄭景陽就和樂邨重建意願進行調查，指收集到441份問卷，近8成同意重建，該邨是57年樓齡的舊式公屋，有78%居民更不同意以樓宇維修代替重建。

另外，該黨又要求重推公屋出售計劃，考慮放寬出售樓齡超過10年的公屋，售價亦應與市場脫鈎，又認為當局全面落實居屋免補地價出租，增加租盤供應以減低市場租金，但同時亦應設年限，如要持有有關居屋單位逾15年或20年才可放租，以保證不會被炒賣。