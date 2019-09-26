Dr.東：淋巴水腫礙日常活動　跳舞助患者疏通

舞蹈有助患者把積聚的淋巴液推至身體暢通位置。（何瑞芬攝）

淋巴水腫是指身體組織積聚過多淋巴液，漸漸引致慢性發炎、纖維化，最後出現肢體腫脹，繼而影響日常活動。有外科副顧問醫生表示，外科手術及放射治療是醫治乳癌的常用方法，惟術後患者有機會出現上肢淋巴腫脹，曾有患者右手腫脹得較左手大1倍。有醫院的物理治療師及護士自創舞蹈，有效預防及紓緩淋巴水腫問題，更已把舞蹈影片上傳至YouTube，讓患者自行在家做運動。

廣華醫院外科副顧問醫生陳可恩表示，曾接受傳統腋下淋巴切除手術的乳癌患者，約12%有機會術後出現上肢淋巴腫脹；而接受過前哨切除術的患者，亦有5%機會出現水腫，若再加上電療，令淋巴纖維化及結疤，更會增加水腫的風險。

她解釋，院方會按水腫情況把患者劃分為4個等級，輕微患者臨床表現看不出有任何分別，但若嚴重至第4級，其肢體會嚴重腫脹，不但影響外觀，更容易受感染，甚至影響日常肢體活動。

該院外科部乳病治療中心的兩名乳腺專科護士及物理治療師設計出一套簡單易學、長約12分鐘的舞蹈，把運動融入舞蹈之中，幫助病人預防水腫。該院物理治療部一級物理治療師李鳳萍表示，舞蹈屬於帶氧運動，除能夠鍛煉肌肉外，亦加入大量手部運動，可幫助患者疏通淋巴液至身體其他暢通部位，由軀幹開始至肩膀，再到手肘及手指等，防止淋巴液積聚。

68歲的吳玉娥1994年進行乳房切除手術，她形容術後確實較以前容易出現水腫，例如她的手臂曾因被蚊子叮咬，炎症引發水腫，結果被叮咬的位置出現如同兩個5元硬幣大的腫脹，「都幾驚」。她稱術後一直堅持做運動，先是水療，然後瑜伽等，現再加上跳舞，嚴重水腫的情況已不復見，又指曾見到有病友飽受水腫影響，需定期推淋巴，十分辛苦。

陳可恩稱，上肢淋巴水腫病人一般難以完全回復到正常水平，醫生及物理治療師會透過壓力療法及按摩推拿等方法，幫助患者紓緩水腫，最嚴重或需進行入侵性手術，呼籲乳癌患者術後若感到上肢腫脹有痛楚，應及早求醫。她又指，由於肥胖亦是引致水腫的原因之一，保持體態健康亦有助預防病情，建議患者一星期進行3、5次運動，每次20至60分鐘。

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