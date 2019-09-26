3成青年放任態度消費　近半受訪者曾財務入不敷支

年輕人消費多，但理財觀念薄弱，容易出現入不敷支情況。香港青年協會轄下青年創研庫暑假期間訪問超過1000名高中至大學畢業生，近半受訪者曾試過財務入不敷支情況，較多人以儲蓄或工作賺取更多金錢應付，但亦有以借錢、利用信用卡還款或向銀行、財務公司借貸應付，少數人選擇以賭博或非法行為換取金錢。

調查發現，近4成人沒有編定財務預算或紀錄開支習慣，有4成人間中出現入不敷支情況，7%經常入不敷支，51%從未出現入不敷支。在多種解決入不敷支的方法中，64%受訪者動用儲蓄，53%工作賺更多錢，50%向家人朋友借錢，4%卡冚卡還款，2%向銀行或財務公司借貸，少於1%賭博或非法行為換取金錢。

逾半人表示，自己持量入為出或未雨綢繆的用錢態度，對防範理財危機有警覺性，但近3成受訪者表示持「不刻意計較使費」或「有幾多用幾多」的放任消費態度。以10分為滿分，受訪青年自評理財認識只有5.56分的中等水平，對強積金計劃的認識只有3.71分，屬甚低水平。8成受訪者認同掌握理財能力的重要性，可未來個人目標做準備或善用有限收入。

青年創研庫建議，教育局把理財教育納入新高中課程「其他學習經歷」的指定範疇之一，鼓勵學校在恒常課程以外，加強學生理財能力的培訓，讓他們及早掌握基本理財知識。