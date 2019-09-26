首批港澳導遊獲頒專用導遊證　十一可到橫琴執業

反修例運動重創香港旅遊業，訪港旅行團及旅客量大跌，導遊要轉到內地謀生！珠海橫琴新區上周一(16日)啟動招募首期港澳導遊及領隊在橫琴執業崗前培訓班，接獲1534份申請，首批60名港澳導遊及領隊通過培訓認證，日前獲頒「橫琴新區專用導遊證」，可望於十一假期開始在珠海橫琴執業。香港導遊總工會會長黃嘉毅表示，香港現時社會不穩，導遊也要生活，到橫琴執業可開拓另一條出路，接受培訓亦可增值。

廣東省人力資源和社會保障廳早前發出通報，聯合廣東省文化和旅遊廳印發《香港、澳門導遊及領隊在珠海橫琴新區執業實施方案(試行)》，容許港澳導遊和領隊在橫琴執業。培訓班首期名額30人，後來擴至60人。申請者需接受連續3天的理論學習、橫琴實訓及考核認證，順利畢業者可獲得橫琴新區專用導遊證。

黃嘉毅表示，在1534份申請中，30%為香港導遊及領隊，其餘70%為澳門人。參加培訓班可獲3000元人民幣(約3300港元)補貼，另若累計在當地執業滿30日，可獲2萬元人民幣(約22,000港元)獎勵，頗為吸引，香港導遊總工會至今有約200名會員報名。