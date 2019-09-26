5名前空姐追國泰17.5萬酬金敗訴　工會考慮上訴

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，其5名前機艙服務經理入稟勞資審裁處，追討共17.5萬港元年終酬金。暫委審裁官羅浩燊今(26日)作出裁決，接納國泰一方早前稱沒有計劃向所有員工派發2017年的特惠金，國泰有酌情權，而派發特惠金不存在約定俗成，故判5人敗訴，並需向國泰支付18,197港元訟費。國泰工會表明會考慮上訴。

5名申索人分別是董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，約在1986年入職，均於前年10月及11月退休。國泰前年12月向員工發信表示會派發特惠金，但5人當時沒有收到任何通知及不獲派發，故入稟勞審處申索。

審裁官指，作出判決時會考慮申索人所追討的年終酬金或特惠金性質是否一樣，國泰行使酌情權時是否不理性、不合常理等，以及派發特惠金是否存在約定俗成。他認為，國泰在前年12月派發特惠金時，5人的僱傭合約已完結，國泰沒需要通知已退休員工。申索人雖以國泰派發年終酬金或特惠金屬約定俗成作論點，但以2008年及2009年國泰派發特惠金為例，派發的金額及條件有別以往，故不能假設2017年的特惠金相同，又指年終酬金及特惠金有明顯分別，國泰亦有其酌情權決定哪些員工可獲相關金額。

工會副主席(外務)陳佩妍在庭外表示，對裁決感到失望，研究判詞後會考慮上訴，因5人服務國泰逾30年，不向退休員工派發金額如同抹殺員工的付出及貢獻，又擔心國泰將來會以此案例作例子，不再向退休員工派發金額，剝削員工。