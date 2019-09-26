教聯促設委員會檢討免費幼教　扶助瀕倒閉專上院校

新一份《施政報告》下月公布，香港教育工作者聯會提交多項教育施政建議，包括要求政府成立委員會檢討免費幼稚園教育，在完成檢討前向幼稚園提供50萬港元過渡期行政津貼，以及調高每名幼稚園學童的單位資助額。專上教育方面，隨着中學生人口持續下跌，部分自資專上院校有倒閉壓力，教聯會建議政府短期內推出緊急扶助措施，幫助院校渡過寒冬期。

教聯會表示，政府忽略在資源上支持幼兒教育的發展，令幼教業界極度失望，雖然免費幼教已推行，但不少幼稚園仍面對資源不足的限制，營運面對很大壓力；幼師工作量大幅增加，待遇卻未有太大改善。教聯會促請政府盡快調整幼師薪酬範圍的上限、重設幼師薪級表、落實「一校一行政主任」，以及進一步改善師生比例，以改善幼師工作環境，提升幼教質素。

中小學教育方面，教聯會建議在落實教師全面學位化的過程中，給予學校更多彈性及支援，並持續提升中小學中層職位的比例，以及改善班師比例。因應學生人口波幅，應早調配資源，優化班級，讓學校平穩過渡。教聯會亦建議全面檢視融合教育政策、增加對非華語及基層學生的支援，以及加強學生的價值觀教育，並全面檢討小學全日制，以釋放師生空間，促進多元發展。