多發性硬化症患者因病棄生育　團體冀新藥獲資助

多發性硬化症患者多為女性，而且首次發病時平均僅20多歲，不少病人擔心正值生育年齡用藥會影響懷孕機會。病人組織「香港肌健協會」調查發現，64%受訪女患者曾考慮生育，但當中有46%人因病放棄生育，擔心會有畸胎、服藥後不能成孕等。醫生指，香港現已引入一款新藥物可控制病情，同時可讓患者安全懷孕生育。病人團體希望醫院管理局考慮將有關藥物列為資助藥物，讓病人有更多治療選擇。

香港估計有500名多發性硬化症確診患者，醫學界相信該症與免疫系統功能失調有關。患者初期症狀不明顯，但會逐漸出現肢體無力、失平衡感、走路不穩等症狀，並有機會出現多次復發。每次復發均有機會令肢體活動或認知能力再退化，故患者必須接受藥物治療，減低復發風險。

中文大學醫學院內科及藥物治療學系榮休教授、腦神經科專科醫生黃家星強調，多發性硬化症本身不會影響生育能力，但有研究顯示，有幾種針對治療多發性硬化症的高療效藥物，服後可影響孕婦或胎兒，當中有一款是醫管局目前提供資助的專用藥物。他又指，部分患者因計劃生育延遲使用高療效的藥物，甚至停用藥物，他憂慮一旦停藥病情就有機會惡化。

香港近年引入新藥物「克拉屈濱」，以4年療程計算，用藥周期獨特，4年內不多於20日需服藥，期間可調節出患者每4年就有約2年4個月的停藥期，變相成為女患者的懷孕黃金期，令她們健康與生育「兩者兼得」。香港肌健協會指，該藥目前於醫管局仍屬自費藥物，每月需花費萬多港元，協會希望醫管局考慮將該藥列為資助藥物，令更多婦女不需為控制病情放棄生育。