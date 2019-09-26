新學年直資校加學費幅度最高　圓玄小學飆20%

直資、私校、國際學校的學費加不停。教育局完成審批本學年該3類學校的學費調整，179間學校獲准加學費，當中13間的加幅達10%至20%，其中屬直資的屯門區保良局香港道教聯合會圓玄小學，本學年加學費20%、至1.26萬港元，校方更預告下學年可能再加學費，加幅會於10%以下。私校方面，弘立書院蟬聯全港最貴私校，本學年學費加幅約5%，學費調整後每年盛惠19.8萬至約25萬港元。

教育局表示，除1所直資學校及2所國際學校的申請不獲批准，其餘的申請已獲局方批核。就已獲批核的直資、私立及國際學校，本學年學費的平均加幅分別為5.84%、6.97%及4.72%。

保良局香港道教聯合會圓玄小學本學年加學費20%，校方指在過去4個學年均沒有調整學費，為優化學習環境及加強照顧學生學習需要，學校持續改善校舍設施，教師人數亦比一般同班數的資助學校多。如家長有需要，亦可申請學費減免計劃。

元朗區伯裘書院本學年亦加學費19%、至5100港元，校方早前指學校需要優化校舍設施以加強電子教學等，強調該校學費「基數」低，實際加幅僅為每月82港元。而名校英華書院則加學費12%，每年學費由1.99萬港元，上調至逾2.2萬港元。

私校方面，深受家長歡迎的拔萃女小學加學費4.5%，本學年學費為7萬港元。至於學費水平一直較高的國際學校，有64間獲批加10%或以下，當中漢基國際學校蟬聯全港最貴國際學校，本學年學費再調升，小學及中學新學費介乎21.7萬至26萬港元，加幅約6%。而被喻為「貴族學校」的哈羅香港國際學校，今年加學費約3%，第十三班每年學費逾20.3萬港元。