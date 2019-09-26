相隔不足20小時兩度密會　黎智英晤民主派商攪局？

被內地官媒炮轟是「叛國禍港四人幫」之一、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英連續兩日密會民主派人士。繼昨午(25日)密會後，黎智英今晨(26日)又與3名民主派人士會面，當中包括因違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月但獲緩刑2年的民主黨前主席李永達。民陣擬於周六(28日)佔中5周年及10月1日舉辦集會遊行，而黎與李等人於相隔不足20小時又再密會，難道是急謀攪局策略？

黎智英今晨9時50分乘車抵達旺角一間餐廳，入內後隨即走入右邊一間房間，而該間房的玻璃外牆全部貼上反光紙，外間完全看不到內裏的情況，大約10分鐘後，就見到李永達抵埗，並急步走入餐廳內的房間。

及至11時15分，見到民主黨現任立法會議員林卓廷到櫃枱埋單後，又再折返回房間內，數分鐘後就見到黎出來乘車離去之後，便見到李永達、林卓廷及另一名白鴿黨立法會前議員單仲偕走出餐廳。記者上前提問是否與黎智英商討有關10.1遊行事宜，當時3人只笑不語，之後就走往太子方向。

黎昨午在其何文田寓所與5名民主派人士密會近兩小時，李、林及單亦有參與，今晨再次密會就只差同被炮轟為「叛國禍港四人幫」、民主黨前主席何俊仁及收取黎智英秘密捐款「袋住先」9個月的工黨前主席李卓人。

其實，兩次密會相隔不足20小時，有何要事急於商討？尤其周六就是佔中5周年，民陣計劃於當日及10.1舉辦集會遊行，黎智英與該等民主黨成員連續兩人密會，不難令人懷疑是否又想攪局？