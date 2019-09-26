男護理涉助友人迷姦案　被告指案發時是人生最恐怖時刻

男護士被指向認識了10年的女網友施用迷姦藥「乖乖水」，並在其任病人護理助理的友人協助下把女網友帶到賓館強姦。該護理助理否認一項協助及教唆強姦罪，案件今(26日)於高院續審，被告陳衍韶出庭自辯。

陳形容自己是性格內向、膽小怕事的人，讀書時被同學打亦只會啞忍。他指約2015年尾才認識涉案男護士楊贊霖，但並不熟落。他澄清雖然曾兩次與楊去嫖妓並同與一名妓女性交，每次均以「有嘢食」作暗號，但每次均是楊提議，且是楊先進房性交，其後才換他進房與同一妓女性交。

陳指案發當晚他收到「有嘢食」的暗號並到土瓜灣海心公園，他見楊扶着X出公園，X當時半醉半醒，楊稱與X在公園喝酒，又稱「落咗嘢」叫他扶着X跟他走。陳稱沒追問楊「落咗嘢」的意思，當時楊亦沒提過「乖乖水」，只是被捕後警方詢問他時，他才想起楊半年前曾提過「乖乖水」。陳指到賓館前3人曾到便利店，楊進內買酒時陳有詢問X為何喝這麽多，她有回答：「開心」。

陳指到賓館後X睡在床上，楊稱想搞X，陳形容「我唔知發生乜事，我無諗過會無啦啦搞個女仔，我呆左咁企喺度」。他有勸楊停手，但未有理會，他又認為自己阻止不到楊，因他只有110磅，對方卻有約170磅且比他高。他指當時「全身震緊，唔知點算好」，亦曾一度走入廁所，出來時楊已射精在X肚上。

陳指當時覺得楊已犯法但他「唔知可以做乜」，並見到楊用紙巾抹走X的精液並袋進手提袋內，楊又要他協助扶X離開。他則聲稱要返工要求離開，楊則讓他先走。他離開時即刪除與楊的所有電話訊息，因為「我完全驚咗呢個人，覺得呢個人好恐怖，唔想再同呢個人有任何接觸」，並覺得在賓館房間是「人生裏最恐怖嘅時間」，且無想過這些事會發生在他身上。

陳指他其後駕電單車到石澳冷靜，期間只想着「條友(楊)好恐怖」、「條友(楊)黐線㗎」，又覺得自己不能夠阻止事件發生就是「犯咗法」，故不夠膽報警。他又指至被捕一刻他心裏則感到「驚」及「喜」，驚是因怕再見到楊，喜則是終於見到有能力處理事件的人出現。