每日一片：野豬群出沒！　大帽山自殺式狂奔

香港野豬愈來愈多，行山甚至行車途中，亦有機會遇上。近日網民就流傳一段超驚險車Cam片，片中有電單車在山路行車時，遇上3隻野豬在馬路狂奔，不單電單車司機眼明手快閃避，野豬亦在千鈞一髮之際奔走，最終人、豬皆安然無恙。

事發於本月初(7日)，現場是大帽山荃錦公路。片段開始，兩架電單車齊齊向下坡路段行駛，期間在一個急彎後直路，兩隻體形較細的野豬突然從右邊行人路衝出馬路，在領先的電單車車身擦過後，便向左邊行人路離去。但不足一秒，再有一隻體形巨大的野豬在同一方向撲出，並向正以車Cam拍攝，隨後而至的電單車車頭直奔，在兩者極近距離下，野豬及電單車司機都不約而同齊齊閃避，成功避過相撞。

由於片段相當驚驗，不少人都為人、豬抹一額汗，「如果撞咗，人應該傷過隻豬」、「人豬都嚇親」、「嚇親豬B」，又慶幸當時電單車並非太高速，「好彩直路冇畀大油」。不少網民將焦點放在狂奔的野豬身上，「唔好睇小佢哋，跑得都好快」，形容是「烈火野豬」。