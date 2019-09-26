已婚同志申公屋被拒提覆核　指現行政策間接歧視屬違憲

兩名持有香港永久居民身份證的男同性戀者去年初在加拿大註冊結婚後，回港挑戰公屋政策，以一般家庭身份向房屋委員會申請公屋，但房委會指他們的「夫夫」同性伴侶身份，不符合申請公屋政策中「家庭成員」之定義，拒絕受理其申請。申請人認為房委會的決定屬無理據的性傾向歧視和不合理，入稟高院提出司法覆核，要求法庭宣布房委會的決定違反《基本法》及《人權法》，以及撤銷該決定，案件今(26日)於高院原訟庭開審。

本案申請人Nick Infinger。申請人一方的大律師陳詞表示，房委會現行政策拒絕把同性配偶視為「家庭成員」，是將同性配偶在申請公屋的事情上，置於比異性配偶差劣的狀況。同性戀者雖可用單身人士身份申請，不過輪候時間不但遠較與家人同住的申請者長，而且就算等到分配單位，由於同性配偶不被房委會認可是家庭成員，上樓後仍然不能申請與配偶一同居住。據最近統計數字，以家庭作單位申請公屋的平均輪候時間為5年，但單身人士的平均輪候時間卻長達17年，可見在現行政策下，同性戀者是受到間接歧視，情況並不合理，而且屬於違憲。

至於房委會的大律師就指，公共房屋是珍貴的公共資源，在社會與經濟層面上都有極其重要的價值。而如何制訂合適的政策，令眾多的申請者可以公平分配資源，又同時顧及行政效率及避免出現不確定性，是艱巨的工作。因此在此問題上，房委會應得到較大的酌情空間，司法部門應盡量避免干預。大律師強調，現行政策並無因為一個人的性取向，而令他不能享用公屋。

與訟人房屋委員會一方，在開審前要求再增添一份誓章供詞呈堂，就現行申請公屋的政策作進一步解釋。申請人一方就提出反對，指法庭一早已就提交誓章定好時間表，現在早已過了提交的限期，而且現在才交新資料，申請人根本無法回應。法官就決定暫時收取有關誓章，之後再決定是否考慮，或對申請人回應作何安排。