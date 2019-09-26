認瞞170萬租金收入逃稅逾20萬　中年夫婦還押候判

一對中年夫婦多年來向稅務局隱瞞多個物業共逾170萬港元的租金收入，因而少交逾20萬的物業稅，於觀塘法院分別承認共10項蓄意逃稅的票控。裁判官指他們長時間隱瞞大額租金收入，應判以監禁，但希望先了解2人背景才定奪，遂將他們還押至10月15日等候背景報告才判刑。

女被告黃玉玲報稱教師，男被告余蔭偉則為品質監控經理，他們現年50歲，兩名兒子均已成年。黃承認的6項傳票指她於2009年的個人報稅表中，報稱沒有全資擁有的物業作出租之用，並聲稱全年居於一個將軍澳蔚藍灣畔單位，而申請相關的居所貸款利息扣減，並指於之後5年作出沒有出租物業的申報。余承認的傳票則指他自2012年開始，連續4年作出沒有出租物業的申報。

案情指，稅局調查發現，女被告自2008年起先後持有將軍澳4個私樓單位，包括上述蔚藍灣畔物業，且全部出租，多年來租金收入逾118萬港元。而男被告於1996年起亦分別持有4個物業，除自住的旭明苑單位外，其餘3個私樓物業均有出租，2011至15年間租金收入為56萬多港元。

2人並無在報稅表中申報，稅局從2人少收的物業稅分別為14萬多及6萬多港元。而女被告因虛報居所貸款利息，亦令稅局少收她約2000港元薪俸稅。他們被揭發後，已繳回全部租款。

他們的律師求情時指，兩被告誤信地產經紀之言，說不用在報稅表申報租務收入，只要當稅局查問時才交回租務資料便可。事實上稅局早於2010年起便查問，被告都有將租約寄到稅局，指稅局之後未有任何行動，直至今年中才對他們落案起訴，期間令他們誤會經紀所說做法可行，才會一而再犯案。

但控方反駁稅局查問後，更會要求兩被告繳交附加稅款，他們理應醒覺做法有問題，且他們除租約外沒提交其他資料，稅局要從公共事業公司、銀行甚至物業管理公事取證以證實租務詳情，耗時甚長而非無理拖延。裁判官亦明言，以兩被告受過高等教育，他們沒可能會輕信經紀之言。