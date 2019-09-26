修例風波：梁繼昌提私人草案　促設調委會查騷亂真相

修訂《逃犯條例》而爆發的示威衝突持續超過3個月，外界一直有聲音要求成立獨立調查委員會跟進事件，惟政府未有實行。會計界立法會議員梁繼昌現提出《調查委員會(2019年騷亂)條例》私人條例草案，冀透過政府委任委員會查找事實真相。梁已去信保安事務委員會，要求於會上討論其私人條例草案。

有關文件指出，條例草案旨在設立有關今年6月至9月在港發生的公眾騷亂，及導致或有關於今年七一襲擊立法會大樓事件及其後的事宜的調查委員會。委員會將透過行政長官會同行政會議委任5名委員成立，而調查範圍包括導致公衆反對修例的事實；該時段及前後在公衆秩序事件，及其他形式的示威或聚會中示威者、警察、記者及公衆人士之間發生的衝突的事實；建議行會在考慮或提出有爭論的法例時，應採用的協商措施；以及建議有利於社會獲取共識及實現和解措施等。

梁表示，其條例草案的目的只是想查找這幾個月的事件的真相，讓政府日後不要再犯同樣的錯誤，避免同類事件再發生，而非追究持份者刑事責任，故此條例草案條文會保障到委員會作供人士及其證供提及的第三方，豁免有關人士民事及刑事責任，執法部門等不可就調查委員會會上的證供進行作出拘捕及追究行動。