6男涉6.12金鐘被控非法集結　19歲男另加控兩罪

今年6月12日金鐘一帶的示威衝突中，再多6人涉及非法集結被控，案件今(26日)在東區裁判法院提堂，分兩案處理，6名被告暫時毋須答辯，案件押後至12月5日再訊，期間待警方進一步調查。控方不反對各被告保釋，被告分別獲准以2000港元至4000港元保釋外出，期間須遵守不得離港、晚上11或12時至早上7時的宵禁令、禁足夏慤道等指定地點及到警署報到等條件。

33歲男子庾家駒被控於今年6月12日，在添華道政府總部外連同其他身份不詳人士，非法集結在一起，作出擾亂秩序的行為；另外5名男子，包括王愷銘(19歲)、梁耀安(25歲)、羅兆赫(22歲)、馮智彬(28歲)及何沛鍇(20歲)，被指於同日在夏慤道連同其他身份不詳人士，非法集結在一起，作出擾亂秩序的行為。其中王另涉管有危險藥物及刑事損壞兩罪。

控方指王於7月因刑事損壞被捕，卻在警方給予保釋期間再干犯其他控罪。而辯方表示王早前已計劃及購買機票往台北旅行，原定明天(27日)出發，至下月2日回港，故希望法庭可讓王在該段時間離港，獲法庭批准。

據悉，各被告被指於6月12日當日分別上及下午，在有關地點設置路障、紮鐵馬等，而王另被控於6月21日以油漆在警總外牆上噴上「condom」及「con」兩字，及於8月27日管有小量大麻。

另各被告分別是學生、技工、兼職廚師、任職酒店等。