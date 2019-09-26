不滿討論擱置音樂噴泉　建制派拉隊離場觀塘區會流會

觀塘區議會今午(26日)舉行今屆最後一次會議，旁聽席近乎爆滿，會上有多位議員討論到港鐵服務安排，但直到動議要求擱置觀塘海濱音樂噴泉工程時，民建聯區議員陳國華指不明白為何要擱置工程，發言完畢後拉隊離場，使會議無法動議就修訂引渡逃犯條例所引爭議要求成立獨立調查委員會一事，主席陳振彬宣布休會15分鐘，最終因法定人數不足宣布流會。

陳國華指，音樂噴泉重點工程由上屆區議會已開始討論，質疑為何有人在議案已獲得足夠贊成票數、已審批撥款的情況下提出擱置，批評此舉是「將市民嘅公帑攞嚟玩」，陳國華指若再開會討論乃浪費時間，他語畢後離場，而席上多名建制派議員和大部分到場旁聽的市民亦離開會議室，會議最終在法定人數不足下流會。

區議員蔡澤鴻指出，音樂噴泉工程涉及民生議題，若議員不滿要求動議割置可就此提出修正，甚至作出反對。他透露因上次大會已沒有討論音樂噴泉工程，若今天不將其列入議程範圍，工程只會不了了之，自己也無法向市民交代細節。蔡又相信建制派區議員借音樂噴泉一事而避過動議就修例引起爭議，要求成立獨立調查委員會調查事件，他認為這方式只會令觀塘區議會蒙上污點，亦反映建制派未有向選民負責。

民主黨觀塘區議員莫建成批評港鐵最近不斷關閉車站，影響市民生活，他要求運輸署解釋港鐵於8月24日中午12時決定關閉九龍灣至油塘的車站，以及暫停服務的原因，他對港鐵盲目配合政府表示失望，又對港鐵和警方缺席會議感不滿和遺憾。