扯少主頭髮搣臂　菲傭2項虐兒罪成囚9星期

菲律賓籍女傭於2015年至2017年期間，涉嫌多次襲擊僱主的兒子，並被指在男少主8歲開始，每天趁他洗澡時「捽」他的下體3至4分鐘，在2年之內累計逾700次。該名菲傭事後被控3項虐兒罪和2項非禮罪。38歲被告Angela Villamer Vivo早前被裁定其中2項虐兒罪成，今日(26日)在九龍城法院被判入獄9星期。

2項虐兒罪分別指被告曾扯事主的頭髮至頭髮流血，及被告搣瘀事主手臂。辯方求情指，被告自去年9月被僱主辭退後，一直留港不能工作，需靠他人接濟；至於事主被搣瘀手臂的控罪，辯方指事主在此事之後6星期才由母親陪同求醫，當時醫生發現不到他有傷勢，可見他可能在短時間內已經痊愈，傷勢並不嚴重，而他事後也沒有心理影響。

辯方指，本案屬單一事件，被告現已失去在港工作及生活的權利，對她而言是極大的教訓，因她的家庭需靠她的經濟支援，希望法庭予以輕判。

裁判官考慮到案情、辯方求情及被告過往無案底，就2項虐兒罪共判他監禁9星期。辯方在判刑後擬申請保釋等候上訴，但裁判官着辯方正式入紙遞交上訴通知書後才可申請保釋。