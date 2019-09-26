箍煲失敗報復　餐廳經理認社交網發舊愛裸照候懲

餐廳經理因向前女友「箍煲」不成，一怒下把她的裸照放上即時通訊媒體Telegram的一個名為「前度叫雞谷」群組內，供眾人觀看。他被控一項有犯罪意圖而取用電腦，案件今(26日)在西九龍裁判法院提訊，被告承認控罪。裁判官把案件押後至10月17日，以便索取被告的感化及社會服務令報告，被告獲准以1000港元保釋。

控罪指，31歲的被告楊金𨫌被控於去年8月28日，在香港某處有意圖犯罪，即發布淫褻物品，而取用電腦，即Telegram伺服器。案情指，被告與事主曾在2016至2017年間交往。去年4月，被告向事主要求復合不果；至8月20日，事主收到不知名來電，內容是關於「性」。其後事主在WhatsApp中與人對話得知，她的裸照、花名和電話號碼被人放上Telegram一個名為「前度叫雞谷」的群組內。事主認出上述相片是被告在2人交往時拍下，遂報警處理。

去年10月，警方拘捕被告。警誡下被告承認：「相係我post(上傳)嘅，我好後悔，我應該把相片delete(刪除)。」該套相片共25張，為被告與事主用視像交談時，乘機進行截圖。被告在未取得事主同意及知情下便截取圖片，並把它們公布在網上。