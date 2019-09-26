港鐵花3億翻新太子警察會所　路政署認包括採購家具電腦

銅鑼灣避風塘附近的警官會所受沙中線工程影響而被拆卸，但港鐵除負責事後原址重建該會所外，另耗資近3億港元公帑翻新與沙中線走線無關、位於太子的警察體育遊樂會會所。事件曝光後兩日，路政署始回覆稱由於港島相關會所無法「先重置、後拆卸」，故需改善太子相關會所，以提供受工程影響的服務。

路政署表示，一般而言，如鐵路工程影響沿線設施，會採用「先重置、後拆卸」的原則，令設施可供無縫使用，但就銅鑼灣的警官會所而言，由於沒有合適的永久或臨時非原址重置地點，以及基於善用現有土地和資源的因素，故採取了「先拆卸，後重置及期間不作臨時重置」的折衷安排，以盡快騰空施工用地、加快沙中線工程的進度及減低工程成本。

由於警官會所設施未能無縫使用，為了提供部分受警官會所拆卸影響的服務及設施，警察體育遊樂會有需要進行改善工程。

路政署又指，警察體育遊樂會會所的優化工程造價近3億港元，當中包括了採購器材及家具開支。有指相關採購物品包括跑步機、單車機、踏步機、雪櫃、熱水爐、製冰機、焗爐、廚櫃、多部手提電腦、65吋電視、梳化、掛牆鐘及垃圾桶等。

警方回覆指，在重建銅鑼灣警官會所期間，警察體育遊樂會會所亦須進行改善工程，為部門在新警官會所建成前提供替代設施，以補償被拆卸中部分受影響的服務及訓練設施。港鐵回覆指，政府已回應事件，並沒有補充。